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1160 захватчиков, самолет, два средства ПВО – в ВСУ освежили потери врага

Елена РощинаЧетверг, 22 февраля 2024, 08:11
1160 захватчиков, самолет, два средства ПВО – в ВСУ освежили потери врага
Техника на фронтовых дорогах, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным украинских военных, за минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1160 военнослужащих, 7 танков, 35 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, самолет и два средства противовоздушной обороны.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 22 февраля

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ за почти два года войны, с 24.02.22 по 22.02.24, ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 407240 (+1160) человек,
  • танков – 6523 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 12373 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,
  • РСЗО – 997 (+5) ед,
  • средств ПВО – 680 (+2) ед,
  • самолетов – 339 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
  • крылатых ракет – 1903 (+0),
  • кораблей/катеров – 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12924 (+63) ед,
  • специальной техники – 1566 (+8)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 22.02.2024
Потери России в войне против Украины на 22.02.2024
Генштаб ВСУ

Этому предшествовало: Утром 21 февраля Воздушные силы ВС сообщили об уничтожении российского истребителя-бомбардировщика Су-34, а летчику Су-35 удалось сманеврировать.

Вечером 21 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за 7 сбитых за неделю самолетов Су.

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Темы: потери в войнеРосcиявойнаГенштаб
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