У ЗСУ підтвердили удар по полігону росіян: припускають, там було командування
Четвер, 22 лютого 2024, 10:33
Сили оборони півдня підтвердили удар по скупченню військ Росії на Херсонщині, імовірно, там знаходилося командування.
Джерело: речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Був не один вибух: тричі повторили – для закріплення.
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Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, які вони казали, Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки".
Деталі: За попередніми даними, ймовірно, там знаходилося командування.
Вона наголосила, що наслідки ще уточнюються.
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Передісторія:
- Раніше аналітики DeepState публікували відео удару ЗСУ по російських окупантах на полігоні поблизу Подо-Калинівки Херсонської області під час їхнього шикування.
- Сили оборони півдня України також поширили відео з коментарем: "Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав (що Кринки зачищено – ред.), а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано – зроблено!".