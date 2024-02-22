У ЗСУ підтвердили удар по полігону росіян: припускають, там було командування

Сили оборони півдня підтвердили удар по скупченню військ Росії на Херсонщині, імовірно, там знаходилося командування.

Джерело: речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Був не один вибух: тричі повторили – для закріплення.

Реклама:

Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, які вони казали, Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки".

Деталі: За попередніми даними, ймовірно, там знаходилося командування.

Вона наголосила, що наслідки ще уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: