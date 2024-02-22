В ВСУ подтвердили удар по полигону россиян: предполагают, там было командование
Четверг, 22 февраля 2024, 10:33
Силы обороны юга подтвердили удар по скоплению войск России на Херсонщине, вероятно, там находилось командование.
Источник: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Был не один взрыв: трижды повторили - для закрепления.
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Там действительно готовились российские военные, которые пытались штурмовать уже зачищенные, которые они говорили, Крынки. Оккупанты имеют подобные локации на временно оккупированной левобережной Херсонщине, где собираются для проведения подготовки".
Детали: По предварительным данным, вероятно, там находилось командование.
Она отметила, что последствия еще уточняются.
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Предыстория:
- Ранее аналитики DeepState публиковали видео удара ВСУ по российским оккупантам на полигоне вблизи Подо-Калиновки Херсонской области во время их построения.
- Силы обороны юга Украины также распространили видео с комментарием: "Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что Шойгу рассказывал (что Крынки зачищены - ред.), а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано - сделано!".