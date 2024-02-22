В ВСУ подтвердили удар по полигону россиян: предполагают, там было командование

Силы обороны юга подтвердили удар по скоплению войск России на Херсонщине, вероятно, там находилось командование.

Источник: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Был не один взрыв: трижды повторили - для закрепления.

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Там действительно готовились российские военные, которые пытались штурмовать уже зачищенные, которые они говорили, Крынки. Оккупанты имеют подобные локации на временно оккупированной левобережной Херсонщине, где собираются для проведения подготовки".

Детали: По предварительным данным, вероятно, там находилось командование.

Она отметила, что последствия еще уточняются.

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