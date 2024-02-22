DeepState: На Херсонщині під удар потрапило скупчення окупантів

Сили оборони України завдали удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області.

Джерело: DeepState і Сили оборони півдня України

Дослівно DeepState: "Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести".

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Деталі: З відео не зрозуміло, коли саме відбувся удар.

Сили оборони півдня України також поширили відео з коментарем: "Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав (що Кринки зачищено – ред.), а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано – зроблено!".

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Передісторія:

20 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив диктатору Володимиру Путіну, що Кринки на лівому березі Херсонської області "зачищені" від українських бійців, а ЗМІ розповів, що там уже нібито стоять пости російських військ. В оперативному командуванні "Південь" спростували цю заяву.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.

Збройні сили України 20 лютого вдарили по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача – загинули щонайменше 60 окупантів, за різними оцінками.

УП: Новина доповнена після публікації.