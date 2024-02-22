DeepState: На Херсонщині під удар потрапило скупчення окупантів
Сили оборони України завдали удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області.
Джерело: DeepState і Сили оборони півдня України
Дослівно DeepState: "Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести".
Деталі: З відео не зрозуміло, коли саме відбувся удар.
Сили оборони півдня України також поширили відео з коментарем: "Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав (що Кринки зачищено – ред.), а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано – зроблено!".
Передісторія:
- 20 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив диктатору Володимиру Путіну, що Кринки на лівому березі Херсонської області "зачищені" від українських бійців, а ЗМІ розповів, що там уже нібито стоять пости російських військ. В оперативному командуванні "Південь" спростували цю заяву.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.
- Збройні сили України 20 лютого вдарили по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача – загинули щонайменше 60 окупантів, за різними оцінками.
УП: Новина доповнена після публікації.