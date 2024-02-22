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DeepState: На Херсонщині під удар потрапило скупчення окупантів

Олена Івашків, Олена РощінаЧетвер, 22 лютого 2024, 00:20
DeepState: На Херсонщині під удар потрапило скупчення окупантів
Скриншот відео

Сили оборони України завдали удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області.

Джерело: DeepState і Сили оборони півдня України

Дослівно DeepState: "Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести".

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Деталі: З відео не зрозуміло, коли саме відбувся удар.

Сили оборони півдня України також поширили відео з коментарем: "Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав (що Кринки зачищено – ред.), а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано – зроблено!".

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УП: Новина доповнена після публікації.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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