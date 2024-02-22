К мобилизационному законопроекту подали более 4 тысяч правок

Народные депутаты подали ко второму чтению мобилизационного законопроекта более 4 тысяч правок.

Источник: секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Роман Костенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "К законопроекту (№10449 - ред.) о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную - это еще ориентировочно 500 правок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу".

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Предыстория:

11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец называл 3 положения первого законопроекта о мобилизации, которые нарушают Конституцию, международные обязательства Украины и права людей: они касались дополнительных полномочий ТЦК проверять документы и ограничивать граждан в пользовании имуществом, а также пригодности к службе людей с инвалидностью 3 группы.

При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультировалась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.

30 января стало известно, что Кабинет министров финализирует новую версию законопроекта по мобилизации, после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время.

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