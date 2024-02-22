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К мобилизационному законопроекту подали более 4 тысяч правок

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 11:05
К мобилизационному законопроекту подали более 4 тысяч правок
фото depositphotos

Народные депутаты подали ко второму чтению мобилизационного законопроекта более 4 тысяч правок.

Источник: секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Роман Костенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "К законопроекту (№10449 - ред.) о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную - это еще ориентировочно 500 правок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу".

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Предыстория:

  • 11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец называл 3 положения первого законопроекта о мобилизации, которые нарушают Конституцию, международные обязательства Украины и права людей: они касались дополнительных полномочий ТЦК проверять документы и ограничивать граждан в пользовании имуществом, а также пригодности к службе людей с инвалидностью 3 группы.
  • При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультировалась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.
  • 30 января стало известно, что Кабинет министров финализирует новую версию законопроекта по мобилизации, после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время.

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"

Темы: мобилизациязаконодательствоВерховная Рада
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