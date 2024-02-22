К мобилизационному законопроекту подали более 4 тысяч правок
Четверг, 22 февраля 2024, 11:05
Народные депутаты подали ко второму чтению мобилизационного законопроекта более 4 тысяч правок.
Источник: секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Роман Костенко в комментарии Укринформу
Прямая речь: "К законопроекту (№10449 - ред.) о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную - это еще ориентировочно 500 правок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу".
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Предыстория:
- 11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец называл 3 положения первого законопроекта о мобилизации, которые нарушают Конституцию, международные обязательства Украины и права людей: они касались дополнительных полномочий ТЦК проверять документы и ограничивать граждан в пользовании имуществом, а также пригодности к службе людей с инвалидностью 3 группы.
- При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультировалась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.
- 30 января стало известно, что Кабинет министров финализирует новую версию законопроекта по мобилизации, после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время.
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