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У НАТО підтвердили: генсек Столтенберг визнає право України бити по цілях на території РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 17:41
У НАТО підтвердили: генсек Столтенберг визнає право України бити по цілях на території РФ
Єнс Столтенберг. фото Getty Images

Представник Північноатлантичного альянсу підтвердив Financial Times, що генсек НАТО Єнс Столтенберг справді мав на увазі право України на самооборону включно із завданням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В інтерв'ю "Радіо Свобода" генсек НАТО сказав, що використання зброї, яку постачає Захід, для ударів по цілях на території Росії вже давно є предметом суперечок серед союзників Києва через побоювання ескалації конфлікту.

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"Кожен союзник сам вирішує, чи є якісь застереження щодо того, що він постачає, і різні союзники мають дещо різну політику щодо цього. Але загалом ми повинні пам'ятати, про що йдеться. Це – агресивна війна Росії проти України, що є кричущим порушенням міжнародного права", – наголосив Столтенберг.

"І згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону. І воно передбачає також нанесення ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право, і, звичайно, Україна має на це право, щоб захистити себе", – додав він.

Представник НАТО підтвердив Financial Times, що Столтенберг справді мав на увазі право України на самооборону, зокрема шляхом ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

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Ці слова є кроком вперед у риториці Столтенберга, який раніше говорив про права Києва за міжнародним правом, не згадуючи прямо про атаки на російську територію.

Що передувало: В останні місяці Україна збільшила кількість ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіуса дії. Однак через делікатне ставлення Заходу до таких атак Київ прямо не бере на себе відповідальність за них.

Нагадаємо: Раніше генсек НАТО емоційно закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України, наголосивши, що військова підтримка інших союзників Альянсу вже перевищує американську.

Теми: НАТОвійнаРосія
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