В НАТО подтвердили: генсек Столтенберг признает право Украины бить по целям на территории РФ

Представитель Североатлантического альянса подтвердил Financial Times, что генсек НАТО Йенс Столтенберг действительно имел в виду право Украины на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В интервью "Радио Свобода" генсек НАТО сказал, что использование оружия, которое поставляет Запад, для ударов по целям на территории России уже давно является предметом споров среди союзников Киева из-за опасений эскалации конфликта.

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"Каждый союзник сам решает, есть ли какие-то оговорки относительно того, что он поставляет, и разные союзники имеют несколько разную политику в этом отношении. Но в целом мы должны помнить, о чем идет речь. Это – агрессивная война России против Украины, что является вопиющим нарушением международного права", – подчеркнул Столтенберг.

"И согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. И оно предусматривает также нанесение ударов по законным военным целям, российским военным целям за пределами Украины. Это международное право, и, конечно, Украина имеет на это право, чтобы защитить себя", – добавил он.

Представитель НАТО подтвердил Financial Times, что Столтенберг действительно имел в виду право Украины на самооборону, в частности путем нанесения ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.

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Эти слова являются шагом вперед в риторике Столтенберга, который ранее говорил о правах Киева по международному праву, не упоминая прямо об атаках по российской территории.

Что предшествовало: В последние месяцы Украина увеличила количество ударов по военным объектам на территории России с помощью беспилотников и ракет дальнего радиуса действия. Однако из-за деликатного отношения Запада к таким атакам Киев прямо не берет на себя ответственность за них.

Напомним: Ранее генсек НАТО эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, подчеркнув, что военная поддержка других союзников Альянса уже превышает американскую.