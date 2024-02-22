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Обстрілювали цивільних та ЗСУ на Донеччині: 5 бойовиків отримали 15 років тюрми 

"Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 17:46
Обстрілювали цивільних та ЗСУ на Донеччині: 5 бойовиків отримали 15 років тюрми 
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО Getty Images

П’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, отримали по 15 років ув’язнення, серед них – снайпер окупаційного батальйону "Сомалі".

Джерело: Служба Безпеки України

Дослівно: "Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальні терміни ув’язнення отримали ще п’ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Трьох зловмисників взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у вересні 2023 року. Ще двох полонили у ході боєзіткнень поблизу Мар’їнки на Донеччині. За матеріали СБУ суд призначив ворожим поплічникам 15 років тюрми".

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Деталі: Серед засуджених – мешканець тимчасово окупованої Макіївки. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік добровільно пішов до штурмового батальйону "Сомалі", який підпорядковується Південному військовому округу РФ. Там його призначили снайпером і перекинули на передову в районах Бахмута і Волновахи.

Ще одним засудженим є мешканець тимчасово окупованого Криму. У квітні 2023 року він приєднався до штурмової роти "Ірбіс-Z" російської приватної військової компанії "Редут". Зрадник будував фортифікаційні споруди для загарбників та обстрілював позиції ЗСУ на Донецькому напрямку.

Також по 15 років ув’язнення отримали троє бойовиків, які воювали у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади РФ та 114-го батальйону так званої "Народної міліції ДНР". Один з них був оператором-навідником БМП-1. Зловмисник обстрілював житлові будинки мешканців Маріуполя та штурмував позиції ЗСУ в районі Сєвєродонецька, а потім прибув під Авдіївку.

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Теми: СБУвійнаДНР
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