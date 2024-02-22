Обстреливали гражданских и ВСУ в Донецкой области: 5 боевиков получили 15 лет тюрьмы 

Пятеро предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области, получили по 15 лет заключения, среди них - снайпер оккупационного батальона "Сомали".

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины реальные сроки заключения получили еще пять предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Трех злоумышленников взяли в плен во время ожесточенных боев под Авдеевкой в сентябре 2023 года. Еще двух пленили в ходе боестолкновений вблизи Марьинки Донецкой области. По материалам СБУ суд назначил вражеским приспешникам 15 лет тюрьмы".

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Детали: Среди осужденных - житель временно оккупированной Макеевки. В начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина добровольно пошел в штурмовой батальон "Сомали", который подчиняется Южному военному округу РФ. Там его назначили снайпером и перебросили на передовую в районах Бахмута и Волновахи.

Еще одним осужденным является житель временно оккупированного Крыма. В апреле 2023 года он присоединился к штурмовой роте "Ирбис-Z" российской частной военной компании "Редут". Предатель строил фортификационные сооружения для захватчиков и обстреливал позиции ВСУ на Донецком направлении.

Также по 15 лет заключения получили трое боевиков, которые воевали в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады РФ и 114-го батальона так называемой "Народной милиции ДНР". Один из них был оператором-наводчиком БМП-1. Злоумышленник обстреливал жилые дома жителей Мариуполя и штурмовал позиции ВСУ в районе Северодонецка, а затем прибыл под Авдеевку.