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Повітряні сили уночі збили 23 з 31 "Шахеда"

Ірина БалачукП'ятниця, 23 лютого 2024, 07:37
Повітряні сили уночі збили 23 з 31 Шахеда
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 23 лютого росіяни атакували 6 ракетами та 31 ударним БпЛА типу "Shahed", 23 ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей".

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Деталі: Повітряні сили уточнили, що "Шахеди" окупанти запускали з російського міста Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, три зенітні керовані ракети С-300 запустили з тимчасово окупованої території Донеччини, а протирадіолокаційну ракету Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 − з акваторії Чорного моря.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУППО
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