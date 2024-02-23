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Воздушные силы ночью сбили 23 из 31 "Шахеда"

Ирина БалачукПятница, 23 февраля 2024, 07:37
Воздушные силы ночью сбили 23 из 31 Шахеда
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 23 февраля россияне атаковали 6 ракетами и 31 ударным БпЛА типа "Shahed", 23 вражеских дрона удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей".

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Детали: Воздушные силы уточнили, что "Шахеды" оккупанты запускали из российского города Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, три зенитные управляемые ракеты С-300 запустили с временно оккупированной территории Донецкой области, а противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 − из акватории Черного моря.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУПВО
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