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Військові вперше показали застосування в бою танків "Абрамс"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 лютого 2024, 16:00
Військові вперше показали застосування в бою танків Абрамс
Фото: Getty images

Міністерство оборони України оприлюднило перше відео застосування танків "Абрамс" на Авдіївському напрямку.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Це - перше відео застосування у бою танка Абрамс. Екіпаж - військовослужбовці 47-ї бригади. Локація - Авдіївський напрямок".

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Деталі: В оборонному відомстві подякували партнерам зі США за цю зброю і підтримку України в цілому.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перші танки "Абрамс" були доставлені в Україну у вересні 2023 року.
  • Також керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме "Абрамси" для добре спланованих, проривних операцій.

Теми: танкивійнаУкраїназброя
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