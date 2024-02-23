Військові вперше показали застосування в бою танків "Абрамс"
П'ятниця, 23 лютого 2024, 16:00
Міністерство оборони України оприлюднило перше відео застосування танків "Абрамс" на Авдіївському напрямку.
Джерело: Міноборони у Facebook
Дослівно: "Це - перше відео застосування у бою танка Абрамс. Екіпаж - військовослужбовці 47-ї бригади. Локація - Авдіївський напрямок".
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Деталі: В оборонному відомстві подякували партнерам зі США за цю зброю і підтримку України в цілому.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Перші танки "Абрамс" були доставлені в Україну у вересні 2023 року.
- Також керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме "Абрамси" для добре спланованих, проривних операцій.