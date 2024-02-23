Військові вперше показали застосування в бою танків "Абрамс"

Міністерство оборони України оприлюднило перше відео застосування танків "Абрамс" на Авдіївському напрямку.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Це - перше відео застосування у бою танка Абрамс. Екіпаж - військовослужбовці 47-ї бригади. Локація - Авдіївський напрямок".

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Деталі: В оборонному відомстві подякували партнерам зі США за цю зброю і підтримку України в цілому.

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