Военные впервые показали применение в бою танков "Абрамс"

Министерство обороны Украины обнародовало первое видео применения танков "Абрамс" на Авдеевском направлении.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Это - первое видео применения в бою танка Абрамс. Экипаж - военнослужащие 47-й бригады. Локация - Авдеевское направление".

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Детали: В оборонном ведомстве поблагодарили партнеров из США за это оружие и поддержку Украины в целом.

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