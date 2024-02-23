Военные впервые показали применение в бою танков "Абрамс"
Пятница, 23 февраля 2024, 16:00
Министерство обороны Украины обнародовало первое видео применения танков "Абрамс" на Авдеевском направлении.
Источник: Минобороны в Facebook
Дословно: "Это - первое видео применения в бою танка Абрамс. Экипаж - военнослужащие 47-й бригады. Локация - Авдеевское направление".
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Детали: В оборонном ведомстве поблагодарили партнеров из США за это оружие и поддержку Украины в целом.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Первые танки "Абрамс" были доставлены в Украину в сентябре 2023 года.
- Также руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет использовать "Абрамсы" для хорошо спланированных, прорывных операций.