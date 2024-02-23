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Военные впервые показали применение в бою танков "Абрамс"

Станислав ПогориловПятница, 23 февраля 2024, 16:00
Военные впервые показали применение в бою танков Абрамс
Фото: Getty images

Министерство обороны Украины обнародовало первое видео применения танков "Абрамс" на Авдеевском направлении.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Это - первое видео применения в бою танка Абрамс. Экипаж - военнослужащие 47-й бригады. Локация - Авдеевское направление".

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Детали: В оборонном ведомстве поблагодарили партнеров из США за это оружие и поддержку Украины в целом.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Первые танки "Абрамс" были доставлены в Украину в сентябре 2023 года.
  • Также руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет использовать "Абрамсы" для хорошо спланированных, прорывных операций.

Темы: танкивойнаУкраинаоружие
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