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Росіяни шукають "наші слабкі місця" на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 01:42
Росіяни шукають наші слабкі місця на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр
Авдіївка. Фото ілюстративне: rospoint.ukr.net/Depositphotos

У 3-ій штурмовій бригаді повідомили, що росіяни наразі шукають "слабкі місця" Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Джерело: пресофіцер 3-ої штурмової бригади Олександр Бородін у коментарі Клубу Української правди

Пряма мова: "Наразі окупанти намагаються зрозуміти, де наші слабкі місця. Вони штурмують у різних місцях.

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У нашому випадку це схоже на висадку десанту… постійні ротації… завезли, завезли, завезли.

Ніякого успіху вони не надбали. Це просто спроба зрозуміти наші слабкі сторони".

Деталі: Бородін зазначив, що ворог намагається малими групами "зайти на наші позиції".

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"Відповідно – ті, хто залишаються в живих, потрапляють у полон", – додав пресофіцер.

Крім того, він зазначив, що нинішні ворожі атаки не можуть бути порівнюваними "з тим, що було в місті".

Бородін розповів, що росіяни так званим конвеєром постачають нові сили. Проте, за його словами, для захисників "звичніше працювати" у вибудуваній лінії оборони, тобто на тих позиціях, куди відбувся відхід українських підрозділів з Авдіївки.

Пряма мова: "Практика показала, що цей конвеєр (швидкість постачання нових сил – ред.) працює досить непогано, тобто якщо вони будуть так продовжувати, то в них і надалі буде ресурс".

"Але знову ж таки нова лінія оборони в нашому випадку… Я б не сказав значно простіше, але для нас звичніше працювати в такій лінії оборони".

Нагадаємо: Третя штурмова бригада показала відео нічного бою на Авдіївському напрямку та повідомила, що за ніч атак знищила 35 окупантів та ще 9 взяла у полон.

Теми: Авдіївкавійна
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