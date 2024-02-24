Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ищут "наши слабые места" на Авдеевском направлении – 3-я ОШБр

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 февраля 2024, 01:42
Россияне ищут наши слабые места на Авдеевском направлении – 3-я ОШБр
Авдеевка. Фото иллюстративное: rospoint.ukr.net/Depositphotos

В 3-й штурмовой бригаде сообщили, что россияне сейчас ищут "слабые места" Сил обороны на Авдеевском направлении.

Источник: пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин в комментарии Клубу Украинской правды

Прямая речь: "Сейчас оккупанты пытаются понять, где наши слабые места. Они штурмуют в разных местах.

Реклама:

В нашем случае это похоже на высадку десанта... постоянные ротации... завезли, завезли, завезли.

Никакого успеха они не добились. Это просто попытка понять наши слабые стороны".

Детали: Бородин отметил, что враг пытается малыми группами "зайти на наши позиции".

ВИДЕО ДНЯ

"Соответственно – те, кто остаются в живых, попадают в плен", – добавил пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что нынешние вражеские атаки не могут быть сравнимы "с тем, что было в городе".

Бородин рассказал, что россияне так называемым конвейером поставляют новые силы. Однако, по его словам, для защитников "привычнее работать" в выстроенной линии обороны, то есть на тех позициях, куда состоялся отход украинских подразделений из Авдеевки.

Прямая речь: "Практика показала, что этот конвейер (скорость поставки новых сил – ред.) работает достаточно неплохо, то есть если они будут так продолжать, то у них и в дальнейшем будет ресурс".

"Но опять же новая линия обороны в нашем случае... Я бы не сказал значительно проще, но для нас привычнее работать в такой линии обороны".

Напомним: Третья штурмовая бригада показала видео ночного боя на Авдеевском направлении и сообщила, что за ночь атак уничтожила 35 окупантов и еще 9 взяла в плен.

Темы: Авдеевкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Авдеевка
Третья штурмовая бригада уничтожила под Авдеевкой 35 окупантов. Еще 9 захватила в плен
РФ стремится получить успехи на Авдеевском направлении к "красным датам" - ОСУВ "Таврия"
РФ стремится получить успехи на Авдеевском направлении к "красным датам" - ОСУВ "Таврия"
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: