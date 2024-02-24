Россияне ищут "наши слабые места" на Авдеевском направлении – 3-я ОШБр

В 3-й штурмовой бригаде сообщили, что россияне сейчас ищут "слабые места" Сил обороны на Авдеевском направлении.

Источник: пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин в комментарии Клубу Украинской правды

Прямая речь: "Сейчас оккупанты пытаются понять, где наши слабые места. Они штурмуют в разных местах.

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В нашем случае это похоже на высадку десанта... постоянные ротации... завезли, завезли, завезли.

Никакого успеха они не добились. Это просто попытка понять наши слабые стороны".

Детали: Бородин отметил, что враг пытается малыми группами "зайти на наши позиции".

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"Соответственно – те, кто остаются в живых, попадают в плен", – добавил пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что нынешние вражеские атаки не могут быть сравнимы "с тем, что было в городе".

Бородин рассказал, что россияне так называемым конвейером поставляют новые силы. Однако, по его словам, для защитников "привычнее работать" в выстроенной линии обороны, то есть на тех позициях, куда состоялся отход украинских подразделений из Авдеевки.

Прямая речь: "Практика показала, что этот конвейер (скорость поставки новых сил – ред.) работает достаточно неплохо, то есть если они будут так продолжать, то у них и в дальнейшем будет ресурс".

"Но опять же новая линия обороны в нашем случае... Я бы не сказал значительно проще, но для нас привычнее работать в такой линии обороны".

Напомним: Третья штурмовая бригада показала видео ночного боя на Авдеевском направлении и сообщила, что за ночь атак уничтожила 35 окупантов и еще 9 взяла в плен.