ЗМІ повідомляли про падіння російського Су-34 на Херсонщині, інформація не підтвердилася

ЗМІ повідомляли, що у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Однак пізніше ця інформація не підтвердилася.

Джерело: Радіо Свобода, Телеграм-канал Кримський вітер

Деталі: Як зазначає Радіо Свобода, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".

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За непідтвердженими даними, його було збито.

"Кримський вітер" повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".

Згодом у Телеграм-каналі додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".

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Телеграм-канал опублікував відео нібито падіння Су-34 на Херсонщині. Однак за допомогою карт Google можна визначити, що зображена місцевість розташована в Краснодарському краї РФ, де було збито літак А-50.

Нагадаємо: 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.

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