Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ повідомляли про падіння російського Су-34 на Херсонщині, інформація не підтвердилася

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 03:10
ЗМІ повідомляли про падіння російського Су-34 на Херсонщині, інформація не підтвердилася
Су-34. Фото: Wikimedia

ЗМІ повідомляли, що у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Однак пізніше ця інформація не підтвердилася.

Джерело: Радіо Свобода, Телеграм-канал Кримський вітер

Деталі: Як зазначає Радіо Свобода, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".

Реклама:

За непідтвердженими даними, його було збито.

"Кримський вітер" повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".

Згодом у Телеграм-каналі додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".

ВІДЕО ДНЯ

Телеграм-канал опублікував відео нібито падіння Су-34 на Херсонщині. Однак за допомогою карт Google можна визначити, що зображена місцевість розташована в Краснодарському краї РФ, де було збито літак А-50.

Нагадаємо: 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

Теми: Херсонська областьавіавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото"Поплічники Путіна": Фіцо та Орбана у Празі зустріли протестом

Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України

Суд арештував головний офіс мережі лабораторій "Сінево": компанія відкидає звинувачення

Пашинський вийшов з-під варти під заставу

У Росії відправили в колонію 20-річного уродженця України, якого побив син Кадирова

Сікорський у США попросив зброю для України 

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, 5 поранених
Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранений 72-річний чоловік
Останні новини
15:28
У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"
15:27
Ветерани війни зможуть безоплатно протезувати зуби: уряд запустив пілотний проєкт
15:18
Навальний погодився на обмін, про який домовлялися з Кремлем – Reuters
15:13
Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде
15:12
Кількість фахівців найбільших ІТ-компаній України за рік скоротилась на понад 10 тисяч - дослідження
15:02
Одна з найменших у світі риб видає звук, гучніший за постріл – вчені
15:00
Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії
14:58
Не можуть поховати: соратникам Навального відмовляють ритуальні агенції Москви
14:49
Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей
14:45
Мера Хуста відправили у відставку
Усі новини...
Реклама: