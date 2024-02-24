СМИ сообщали о падении российского Су-34 на Херсонщине, информация не подтвердилась

СМИ сообщали, в Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Источник: Радио Свобода, Телеграмм-канал Крымский ветер

Детали: Как отмечает Радио Свобода, "очевидцы публикуют видео с места падения самолета".

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По неподтвержденным данным, он был сбит.

Крымский ветер сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".

Впоследствии в Телеграмм-канале добавили: "К месту падения самолета поехало не менее 4 пожарных автомобилей и машины скорой помощи".

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Телеграм-канал опубликовал видео якобы падения Су-34 на Херсонщине. Однако с помощью карт Google можно определить, что изображенная местность расположена в Краснодарском крае РФ, где был сбит самолет А-50.

Напомним: 23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

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