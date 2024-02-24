ГУР розповіло подробиці збиття А-50: ще п’ять літаків РФ були відкликані

Головне управління розвідки інформує, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі, а після цього ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ ― Зерноґрад.

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Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

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Дослівно: "Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки".

Передісторія:

23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо