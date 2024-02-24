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ГУР рассказало подробности сбития А-50: еще пять самолетов РФ были отозваны

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 09:11
ГУР рассказало подробности сбития А-50: еще пять самолетов РФ были отозваны
А-50. иллюстративное фото из Википедии

Главное управление разведки информирует, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море, а после этого еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

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Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45.

Огневое поражение модернизированного ДРЛО А-50У также подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35.

Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

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Дословно: "Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки".

Предыстория: 

  • 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Темы: ГУРВоздушные силы ВСУавиа
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