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Росіяни не окупували Ласточкине, йдуть бої на околиці – ОСУВ "Таврія"

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 14:08
Росіяни не окупували Ласточкине, йдуть бої на околиці – ОСУВ Таврія
фото: генштаб

На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного, де тривають бої за населений пункт.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП

Пряма мова Лиховія: "На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції".

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Деталі: Лиховій наголосив, що тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

Передісторія: Раніше з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

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Теми: Авдіївкаокупаціявійна
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