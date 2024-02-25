Росіяни не окупували Ласточкине, йдуть бої на околиці – ОСУВ "Таврія"

На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного, де тривають бої за населений пункт.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП

Пряма мова Лиховія: "На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції".

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Деталі: Лиховій наголосив, що тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

Передісторія: Раніше з посиланням на аналітиків повідомлялося, що російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.