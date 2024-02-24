Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.

Джерело: аналітики DeepState, боєць 24ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" у Telegram, ресурси окупантів

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Дослівно DeepState: "Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку".

Деталі: Раніше боєць 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив у своєму телеграм-каналі, що українським підрозділам довелося відійти з Ласточкиного для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.

Також відео з населеного пункту публікували ресурси окупантів.

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Передісторія:

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.

19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.

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