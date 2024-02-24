Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState
Субота, 24 лютого 2024, 22:14
Російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.
Джерело: аналітики DeepState, боєць 24ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" у Telegram, ресурси окупантів
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Дослівно DeepState: "Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку".
Деталі: Раніше боєць 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив у своєму телеграм-каналі, що українським підрозділам довелося відійти з Ласточкиного для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.
Також відео з населеного пункту публікували ресурси окупантів.
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Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
- 19 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.
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