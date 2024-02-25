Россияне не оккупировали Ласточкино, идут бои на окраине - ОСУВ "Таврия"

На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкино, где продолжаются бои за населенный пункт.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП

Прямая речь Лиховия: "На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции".

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Детали: Лиховий отметил, что продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.

Предыстория: Ранее со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.