Россияне не оккупировали Ласточкино, идут бои на окраине - ОСУВ "Таврия"
Воскресенье, 25 февраля 2024, 14:08
На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкино, где продолжаются бои за населенный пункт.
Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП
Прямая речь Лиховия: "На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции".
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Детали: Лиховий отметил, что продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.
Предыстория: Ранее со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.
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