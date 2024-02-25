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Малюк вперше прокоментував атаки СБУ на нафтопереробні заводи в Росії

Валентина РоманенкоНеділя, 25 лютого 2024, 18:55
Малюк вперше прокоментував атаки СБУ на нафтопереробні заводи в Росії
ВАСИЛЬ МАЛЮК. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк стверджує, що атаки українських безпілотників по російських НПЗ скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину.

Джерело: Малюк під час панельної дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024"

Пряма мова: "Якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їхнього військового бюджету - це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів. І це цілком законні наші цілі".

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Нагадаємо: 9 лютого 2024 року безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї: Ільському та Афіпському.

Теми: СБУвійна
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