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Малюк впервые прокомментировал атаки СБУ на нефтеперерабатывающие заводы в РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 18:55
Малюк впервые прокомментировал атаки СБУ на нефтеперерабатывающие заводы в РФ
ВАСИЛЬ МАЛЮК. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк утверждает, что атаки украинских беспилотников по российским НПЗ сократили российский экспорт нефтепродуктов на треть.

Источник: Малюк во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина. Год 2024"

Прямая речь: "Если мы посмотрим даже крайних два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских было успешно поражены. По сути, на одну треть мы сократили экспорт нефтепродуктов. А 55% их военного бюджета - это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. И это вполне законные наши цели".

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Напомним: 9 февраля 2024 года беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае: Ильскому и Афипскому.

Темы: СБУвойна
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