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На Таврійському напрямку ворог посилює авіаудари та кількість штурмів – Тарнавський

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 14:38
На Таврійському напрямку ворог посилює авіаудари та кількість штурмів – Тарнавський
ілюстративне фото 48 бригади

Противник продовжує тиснути на Таврійському напрямку, а українські війська посилюють лінію оборони під Авдіївкою, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати ворогу якнайбільших втрат.

Джерело: командувач ОСУВ  "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу — 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

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Лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6.

На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат".

Деталі: Генерал зазначає, що при цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за добу 25 лютого склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою.

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Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя своїх військових.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.

Теми: війнаАвдіївка
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