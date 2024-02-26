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На Таврийском направлении враг усиливает авиаудары и количество штурмов – Тарнавский

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 14:38
На Таврийском направлении враг усиливает авиаудары и количество штурмов – Тарнавский
иллюстративное фото 48 бригады

На Авдеевском направлении противник продолжает давить, а украинские войска усиливают линию обороны под Авдеевкой, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести врагу наибольшие потери.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за минувшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели). Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

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Только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой - 25, на Запорожье - 6.

На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организуем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери".

Детали: Генерал отмечает, что при этом по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за сутки 25 февраля составили 447 человек. Абсолютное большинство из них - именно в Донецкой области и под Авдеевкой.

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Тогда как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни своих военных.

Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.

Темы: войнаАвдеевка
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