У Росії раптом просять Лубінця "посприяти" поверненню їхніх полонених

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова просить Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитра Лубінця "посприяти поверненню" 24 поранених полонених окупантів.

Джерело: Москалькова

Пряма мова: "Звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В.Лубінця з проханням посприяти в репатріації 24 поранених російських військовослужбовців, які перебувають у полоні на території України. Чекаю на відповідь".

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