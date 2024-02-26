У Росії раптом просять Лубінця "посприяти" поверненню їхніх полонених
Понеділок, 26 лютого 2024, 16:17
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова просить Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитра Лубінця "посприяти поверненню" 24 поранених полонених окупантів.
Джерело: Москалькова
Пряма мова: "Звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В.Лубінця з проханням посприяти в репатріації 24 поранених російських військовослужбовців, які перебувають у полоні на території України. Чекаю на відповідь".
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Що передувало:
- Нещодавно Лубінець заявив про розстріл 24 лютого в Бахмутському районі російськими військовими щонайменше 7 військовослужбовців Сил оборони, які здавалися в полон.
- Це не перший випадок розстрілу росіянами українських полонених. Лише за останній місяць в мережі оприлюднили відео ще щонайменше двох подібних випадків.
- 18 лютого СБУ розпочала розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. 20 лютого стало відомо, що розслідуватимуть також розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області.