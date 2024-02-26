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У Росії раптом просять Лубінця "посприяти" поверненню їхніх полонених

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 лютого 2024, 16:17
У Росії раптом просять Лубінця посприяти поверненню їхніх полонених
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО З TELEGRAM

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова просить Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитра Лубінця "посприяти поверненню" 24 поранених полонених окупантів.

Джерело: Москалькова

Пряма мова: "Звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В.Лубінця з проханням посприяти в репатріації 24 поранених російських військовослужбовців, які перебувають у полоні на території України. Чекаю на відповідь".

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Теми: Росіяомбудсменполоненіобмін
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