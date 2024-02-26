В России внезапно просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца "поспособствовать возвращению" 24 раненых пленных оккупантов.

Источник: Москалькова

Прямая речь: "Обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа.

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