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В России внезапно просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 февраля 2024, 16:17
В России внезапно просят Лубинца посодействовать возвращению их пленных
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца "поспособствовать возвращению" 24 раненых пленных оккупантов.

Источник: Москалькова

Прямая речь: "Обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа.

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Темы: Росcияомбудсменпленныеобмен
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