В России внезапно просят Лубинца "посодействовать" возвращению их пленных
Понедельник, 26 февраля 2024, 16:17
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца "поспособствовать возвращению" 24 раненых пленных оккупантов.
Источник: Москалькова
Прямая речь: "Обратилась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа.
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Что предшествовало:
- Недавно Лубинец заявил о расстреле 24 февраля в Бахмутском районе российскими военными по меньшей мере 7 военнослужащих Сил обороны, которые сдавались в плен.
- Это не первый случай расстрела россиянами украинских пленных. Только за последний месяц в сети обнародовали видео еще как минимум двух подобных случаев.
- 18 февраля СБУ начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. 20 февраля стало известно, что будут расследовать также расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.