Львівському бізнесмену Гринкевичу на місяць продовжили перебування під вартою

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу та білизни для ЗСУ, на місяць, до 29 березня, продовжили запобіжний захід — тримання під вартою.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян

Деталі: Рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого.

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22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду щодо запобіжного заходу для фігуранта. Йдеться про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 429 тисяч гривень.

Передісторія:

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. УП з'ясувала, що це - Ігор Гринкевич.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.

Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.