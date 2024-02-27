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Львовскому бизнесмену Гринкевичу продлили на месяц пребывание под стражей

Алена ИвашкивВторник, 27 февраля 2024, 00:17
Львовскому бизнесмену Гринкевичу продлили на месяц пребывание под стражей
ЗАДЕРЖАНИЕ БИЗНЕСМЕНА Гринкевича, ФОТО ГБР

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в деле о поставках некачественной одежды и белья для ВСУ, на месяц, до 29 марта, продлили меру пресечения - содержание под стражей.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на советника по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян

Детали: Решение о продлении меры пресечения суд принял 23 февраля. 

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22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов львовского бизнесмена Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда относительно меры пресечения для фигуранта. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере более 429 тысяч гривен.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

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Темы: коррупцияЛьвов
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