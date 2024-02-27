Повітряні сили збили 11 з 13 "Шахедів" та 2 з 6 ракет, один дрон росіяни спрямували через територію Молдови

У ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 6 ракетами та 13 безпілотниками типу "Шахед" − 2 ракети та 11 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 протирадіолокаційну Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей.

"Шахеди" цієї ночі запускали території Росії − з Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Сили оборони півдня уточнили, що обидві ракети знищили на Дніпропетровщині.



4 "Шахеди" збили на Кіровоградщині.



Сили оборони півдня наголошують, що маршрут одного з дронів росіяни провокативно спрямували за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

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Повідомляється, що дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де його згодом знищила ППО.

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