Повітряні сили збили 11 з 13 "Шахедів" та 2 з 6 ракет, один дрон росіяни спрямували через територію Молдови
У ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 6 ракетами та 13 безпілотниками типу "Шахед" − 2 ракети та 11 дронів вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей".
Деталі: Повідомляється, що окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 протирадіолокаційну Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей.
"Шахеди" цієї ночі запускали території Росії − з Приморсько-Ахтарська та Курської області.
Сили оборони півдня уточнили, що обидві ракети знищили на Дніпропетровщині.
4 "Шахеди" збили на Кіровоградщині.
Сили оборони півдня наголошують, що маршрут одного з дронів росіяни провокативно спрямували за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.
Повідомляється, що дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де його згодом знищила ППО.
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.
- Міністерство оборони Молдови заявляло, що жоден з російських безпілотників, які атакували Україну, не пролітав над повітряним простором Молдови.
- Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про застосування балістичного озброєння.
- У Полтаві чули звуки вибухів.