Воздушные силы сбили 11 из 13 "Шахедов" и 2 из 6 ракет, один дрон россияне направили через территорию Молдовы
В ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 6 ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед" − 2 ракеты и 11 дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей".
Детали: Сообщается, что оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П с ВОТ Херсонской и Донецкой областей.
"Шахеды" этой ночью запускали территории России − из Приморско-Ахтарска и Курской области.
Силы обороны юга уточнили, что обе ракеты уничтожили на Днепропетровщине.
4 "Шахеды" сбили на Кировоградщине.
Силы обороны юга отмечают, что маршрут одного из дронов россияне провокационно направили по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области.
Сообщается, что дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, где его позже уничтожила ПВО.
Предыстория:
- Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БПЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.
- Министерство обороны Молдовы заявляло, что ни один из российских беспилотников, которые атаковали Украину, не пролетал над воздушным пространством Молдовы.
- Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения.
- В Полтаве слышали звуки взрывов.