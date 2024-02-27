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Воздушные силы сбили 11 из 13 "Шахедов" и 2 из 6 ракет, один дрон россияне направили через территорию Молдовы

Ирина БалачукВторник, 27 февраля 2024, 08:11
Воздушные силы сбили 11 из 13 Шахедов и 2 из 6 ракет, один дрон россияне направили через территорию Молдовы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 6 ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед" − 2 ракеты и 11 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей".

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Детали: Сообщается, что оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П с ВОТ Херсонской и Донецкой областей.

"Шахеды" этой ночью запускали территории России − из Приморско-Ахтарска и Курской области.

Силы обороны юга уточнили, что обе ракеты уничтожили на Днепропетровщине.

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4 "Шахеды" сбили на Кировоградщине.

Силы обороны юга отмечают, что маршрут одного из дронов россияне провокационно направили по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области.

Сообщается, что дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, где его позже уничтожила ПВО.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедракетный удар
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