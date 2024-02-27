Лавров оцінив, як Росію хочуть доєднати до "саміту миру" України: це ультиматум
Вівторок, 27 лютого 2024, 14:18
Міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров назвав український мирний план, який готується Офісом президента за участі світових лідерів, ультиматумом.
Джерело: заява Лаврова, яку наводять російські пропагандистські ресурси
Пряма мова: "Щодо підготовки конференції у Швейцарії, так, я звернув увагу на його заяву, що конференція буде без запрошення Росії. Його глава адміністрації Єрмак теж цю думку висловлював, що ми зараз зберемося у Швейцарії, все вирішимо, відшліфуємо, доведемо до розуму формулу миру Зеленського, а потім передамо її Росії.
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Але Зеленський сказав, що це не буде вважатися переговорами. Нормальна людина розуміє, що мається на увазі ультиматум".
Деталі: Лавров не став якось додатково оцінювати вимоги України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого заявив, що не вірить у те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку і свій програш.
- Зеленський розповів, що Україна "запропонує майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка".
- Того ж дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на глобальний "саміт миру", що повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн, проте запрошення РФ на цьому етапі не очікується.
- Він дав зрозуміти, що запрошення представників РФ допускають тільки на другий "саміт миру". "…Ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру", - сказав він.