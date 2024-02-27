Лавров оцінив, як Росію хочуть доєднати до "саміту миру" України: це ультиматум

Міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров назвав український мирний план, який готується Офісом президента за участі світових лідерів, ультиматумом.

Джерело: заява Лаврова, яку наводять російські пропагандистські ресурси

Пряма мова: "Щодо підготовки конференції у Швейцарії, так, я звернув увагу на його заяву, що конференція буде без запрошення Росії. Його глава адміністрації Єрмак теж цю думку висловлював, що ми зараз зберемося у Швейцарії, все вирішимо, відшліфуємо, доведемо до розуму формулу миру Зеленського, а потім передамо її Росії.

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Але Зеленський сказав, що це не буде вважатися переговорами. Нормальна людина розуміє, що мається на увазі ультиматум".

Деталі: Лавров не став якось додатково оцінювати вимоги України.

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