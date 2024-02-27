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Лавров оценил, как Россию хотят присоединить к "саммиту мира" Украины: это ультиматум

Александр ШумилинВторник, 27 февраля 2024, 14:18
Лавров оценил, как Россию хотят присоединить к саммиту мира Украины: это ультиматум
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинский мирный план, который готовится Офисом президента при участии мировых лидеров, ультиматумом. 

Источник: заявление Лаврова, которое приводят российские пропагандистские ресурсы

Прямая речь: "Относительно подготовки конференции в Швейцарии, да, я обратил внимание на его заявление, что конференция будет без приглашения России. Его глава администрации Ермак тоже эту мысль высказывал, что мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим ее России.

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Но Зеленский сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум".

Детали: Лавров не стал как-то дополнительно оценивать требования Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что не верит в то, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут принести мир, но верит, что тот признает свою ошибку и свой проигрыш.
  • Зеленский рассказал, что Украина "предложит площадку, на которой он (Путин - ред.) может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка".
  • В тот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на глобальный "саммит мира", который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран, однако приглашение РФ на этом этапе не ожидается.
  • Он дал понять, что приглашение представителей РФ допускают только на второй "саммит мира". "...Мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если - кто там в то время будет представлять страну-агрессора - захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру", - сказал он.

Темы: ЛавровУкраинаРосcиявойна
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