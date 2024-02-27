Лавров оценил, как Россию хотят присоединить к "саммиту мира" Украины: это ультиматум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинский мирный план, который готовится Офисом президента при участии мировых лидеров, ультиматумом.

Источник: заявление Лаврова, которое приводят российские пропагандистские ресурсы

Прямая речь: "Относительно подготовки конференции в Швейцарии, да, я обратил внимание на его заявление, что конференция будет без приглашения России. Его глава администрации Ермак тоже эту мысль высказывал, что мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим ее России.

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Но Зеленский сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум".

Детали: Лавров не стал как-то дополнительно оценивать требования Украины.

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