Генерал Олещук оприлюднив фото палаючого російського Су-34
Вівторок, 27 лютого 2024, 16:21
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив фото другого збитого за 27 лютого російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка".
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Щоб ніхто не сумнівався!".
Нагадаємо: 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Вдень з'явилася новина і про другий збитий Су-34.
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