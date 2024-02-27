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Генерал Олещук оприлюднив фото палаючого російського Су-34

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 16:21
Генерал Олещук оприлюднив фото палаючого російського Су-34
Микола Олещук. фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук  оприлюднив фото другого збитого за 27 лютого російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка".

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Нагадаємо: 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Вдень з'явилася новина і про другий збитий Су-34.

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Теми: авіаРосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
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