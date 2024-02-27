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Воздушные силы уничтожили второй за день российский Су-34

Валентина РоманенкоВторник, 27 февраля 2024, 15:39
Воздушные силы уничтожили второй за день российский Су-34
иллюстрация Воздушных сил

На Восточном направлении Силы обороны уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Источник: командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление - то же! Цель - неизменная!

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При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Что ж, работаем дальше... До победы!".

Обновлено: Позже Олещук обнародовал фото сбитого самолета.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Темы: авиаРосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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