Генерал Олещук обнародовал фото горящего российского Су-34

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал фото второго сбитого за 27 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это - горящая российская "сушка".

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Чтобы никто не сомневался!".

Напомним: 27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Днем появилась новость и о втором сбитом Су-34.