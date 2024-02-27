Генерал Олещук обнародовал фото горящего российского Су-34
Вторник, 27 февраля 2024, 16:21
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал фото второго сбитого за 27 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это - горящая российская "сушка".
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Чтобы никто не сомневался!".
Напомним: 27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Днем появилась новость и о втором сбитом Су-34.
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