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Спецпредставник Китаю вирушить в нове дипломатичне турне Росією, Україною і країнами ЄС

Середа, 28 лютого 2024, 10:02
Спецпредставник Китаю вирушить в нове дипломатичне турне Росією, Україною і країнами ЄС
ФОТО XINHUA

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей навесні відвідає Росію, Україну і країни Євросоюзу для проведення нового раунду переговорів щодо, як заявили в МЗС Китаю, "вирішення української кризи".

Джерело: повідомлення МЗС Китаю

Дослівно: "Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, починаючи з 2 березня, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для просування політичного вирішення української кризи".

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Передісторія:

  • Лі Хуей навесні 2023 року зустрічався в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".
  • Перед цим Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Кулеба заявив, що Україна не прийме пропозиції, які передбачають втрату території або заморожений конфлікт.
  • 26 квітня Зеленський поговорив телефоном із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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