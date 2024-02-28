Спецпредставник Китаю вирушить в нове дипломатичне турне Росією, Україною і країнами ЄС

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей навесні відвідає Росію, Україну і країни Євросоюзу для проведення нового раунду переговорів щодо, як заявили в МЗС Китаю, "вирішення української кризи".

Джерело: повідомлення МЗС Китаю

Дослівно: "Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, починаючи з 2 березня, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для просування політичного вирішення української кризи".

Реклама:

Передісторія: