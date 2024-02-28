Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецпредставитель Китая отправится в новое дипломатическое турне по России, Украине и странам ЕС

Среда, 28 февраля 2024, 10:02
Спецпредставитель Китая отправится в новое дипломатическое турне по России, Украине и странам ЕС
ФОТО XINHUA

Специальный представитель Китая Ли Хуэй весной посетит Россию, Украину и страны Евросоюза для проведения нового раунда переговоров по, как заявили в МИД Китая, "решению украинского кризиса".

Источник: сообщение МИД Китая

Дословно: "Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического решения украинского кризиса".

Реклама:

Предыстория:

  • Ли Хуэй весной 2023 года встречался в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".
  • Перед этим Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба заявил, что Украина не примет предложения, которые предусматривают потерю территории или замороженный конфликт.
  • 26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Это был первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Последние новости
02:48
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
Все новости...
Реклама: