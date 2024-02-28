Спецпредставитель Китая отправится в новое дипломатическое турне по России, Украине и странам ЕС
Среда, 28 февраля 2024, 10:02
Специальный представитель Китая Ли Хуэй весной посетит Россию, Украину и страны Евросоюза для проведения нового раунда переговоров по, как заявили в МИД Китая, "решению украинского кризиса".
Источник: сообщение МИД Китая
Дословно: "Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического решения украинского кризиса".
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Предыстория:
- Ли Хуэй весной 2023 года встречался в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".
- Перед этим Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба заявил, что Украина не примет предложения, которые предусматривают потерю территории или замороженный конфликт.
- 26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Это был первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.