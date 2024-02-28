Спецпредставитель Китая отправится в новое дипломатическое турне по России, Украине и странам ЕС

Специальный представитель Китая Ли Хуэй весной посетит Россию, Украину и страны Евросоюза для проведения нового раунда переговоров по, как заявили в МИД Китая, "решению украинского кризиса".

Источник: сообщение МИД Китая

Дословно: "Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического решения украинского кризиса".

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