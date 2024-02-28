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На Таврійському напрямку Сили оборони зупинили 358 дронів РФ, 11 окупантів здалися в полон

Валентина РоманенкоСереда, 28 лютого 2024, 11:46
На Таврійському напрямку Сили оборони зупинили 358 дронів РФ, 11 окупантів здалися в полон
антидронові рушниці. ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

За добу 27 лютого на Таврійському напрямку відбулося 66 бойових зіткнень із ворогом, українські військові нейтралізували або збили 358 безпілотників противника.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли.

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Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках".

Деталі: Силами оборони було нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів.

За минулу добу ще 11 окупантів були взяті в полон.

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За словами Тарнавського, загальні втрати росіян у живій силі (убитими і пораненими –ред.) склали 561 особу.

Своєю чергою загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці становлять 38 одиниць, не рахуючи БпЛА. Зокрема, це 7 танків, 9 ББМ, 2 артсистеми, 1 засіб ППО, 19 автомобілів. Також повідомляється, що Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога.

Читайте також: У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та скільки РФ має вбитих та поранених

Теми: війна
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