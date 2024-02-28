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На Таврийском направлении Силы обороны остановили 358 дронов РФ, 11 оккупантов сдались в плен

Валентина РоманенкоСреда, 28 февраля 2024, 11:46
На Таврийском направлении Силы обороны остановили 358 дронов РФ, 11 оккупантов сдались в плен
антидронные ружья. иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

За сутки 27 февраля на Таврийском направлении произошло 66 боевых столкновений с врагом, украинские военные нейтрализовали или сбили 358 беспилотников противника.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрела.

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Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях".

Детали: Силами обороны было нейтрализовано или сбито 358 БпЛА различных типов.

За минувшие сутки еще 11 оккупантов были взяты в плен.

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По словам Тарнавского, общие потери россиян в живой силе (убитыми и ранеными -ред.) составили 561 человека.

В свою очередь общие потери врага в вооружении и военной технике составляют 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 7 танков, 9 ББМ, 2 артсистемы, 1 средство ПВО, 19 автомобилей. Также сообщается, что Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага.

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Темы: война
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