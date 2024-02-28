Данилов: Спецслужбы РФ распространяют 166 млн фейков об Украине еженедельно

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорит, что Россия значительно усилила свои дезинформационные кампании, чтобы посеять раздор и повлиять на общественное мнение, имея специальные подразделения, предназначенные для каждой страны, где проходят выборы в Европе.

Источник: Данилов в интервью The Times

Детали: По словам секретаря СНБО, российские агенты распространяют 166 миллионов дезинформационных постов об Украине на таких платформах, как Telegram, Facebook, Instagram и Twitter еженедельно.

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Из них, например, 36 миллионов на прошлой неделе были направлены на дискредитацию украинских чиновников; 23,5 миллиона - на прекращение политического и военного единства; 51 миллион - на деморализацию армии; и 55 миллионов - на деморализацию общественности.

Данилов говорит, что РФ разработала инструмент искусственного интеллекта, который использует для вмешательства в выборы в Великобритании и Соединенных Штатах в "экспоненциально большем" масштабе, чем когда-либо прежде.

Ранее Москва полагалась на бесчисленное количество хакеров, которые распространяли дезинформацию с "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter, Facebook и Instagram. Теперь "два-три" агента могут создавать "десятки тысяч" фейковых аккаунтов, сказал Данилов, добавив: "Искусственный интеллект - это огромный шаг вперед для России".