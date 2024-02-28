Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Зеленський і Макрон на саміті в Парижі 16 лютого 2024 року. Фото ОП

Коментуючи ідею очільника Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки сухопутних військ західних країн в Україну, президент Володимир Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть хорошими для всього світу.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Україна-Південно-Східна Європа"

Пряма мова: "Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею –ред.), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він має бути в середині березня…

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Якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу".

Деталі: Зеленський зазначив, що попередньо мав хорошу зустріч із Макроном, на якій обговорювалося багато ініціатив, як посилити Україну на полі бою. Водночас наразі основна фундаментальна ініціатива – щоб партнери виконували свої попередні домовленості про своєчасне постачання Україні озброєння.

Пряма мова: "Нам потрібно вижити, а вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення. Це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії, кількість 155-мм боєприпасів… Все те, де у нас є домовленості та контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно".

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Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Нагадаємо: В межах робочого візиту до Франції президент Володимир Зеленський підписав із президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією.