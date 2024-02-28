Зеленский прокомментировал идею Макрона относительно западных войск в Украине

Зеленский и Макрон на саммите в Париже 16 февраля 2024 года. Фото ОП

Комментируя идею главы Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину, президент Владимир Зеленский отметил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии РФ, будут хорошими для всего мира.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"

Прямая речь: "Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею -ред.), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта...

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Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира".

Детали: Зеленский отметил, что предварительно имел хорошую встречу с Макроном, на которой обсуждалось много инициатив, как усилить Украину на поле боя. В то же время пока основная фундаментальная инициатива - чтобы партнеры выполняли свои предыдущие договоренности о своевременных поставках Украине вооружения.

Прямая речь: "Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов... Все то, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя".

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Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Напомним: В рамках рабочего визита во Францию президент Владимир Зеленский подписал с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией.