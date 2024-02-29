ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці: знищили два десятки загарбників − Генштаб
Четвер, 29 лютого 2024, 08:33
Збройні Сили України завдали ракетного удару з РСЗВ по скупченню російських військ у селищі Оленівка Донецької області, знищивши і поранивши кілька десятків загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу".
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Передісторія:
- Раніше російська служба BBC повідомила, що Збройні сили України 20 лютого, ймовірно, вдарили по шикуванню російських мотострільців біля села Трудівське в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача, – загинули щонайменше 60 окупантів. Пізніше росЗМІ написало, що верифікувало 68 загиблих.
- Сили оборони України також повідомили, що завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. DeepState писав, що під удар біля Подо-Калинівки потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП.