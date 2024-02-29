ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці: знищили два десятки загарбників − Генштаб

Збройні Сили України завдали ракетного удару з РСЗВ по скупченню російських військ у селищі Оленівка Донецької області, знищивши і поранивши кілька десятків загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу".

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