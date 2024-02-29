ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: уничтожили два десятка захватчиков − Генштаб

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО по скоплению российских войск в поселке Еленовка Донецкой области, уничтожив и ранив несколько десятков захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения".

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