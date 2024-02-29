ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: уничтожили два десятка захватчиков − Генштаб
Четверг, 29 февраля 2024, 08:33
Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО по скоплению российских войск в поселке Еленовка Донецкой области, уничтожив и ранив несколько десятков захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения".
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Предыстория:
- Ранее российская служба BBC сообщила, что Вооруженные силы Украины 20 февраля, вероятно, ударили по построению российских мотострелков возле села Трудовское в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего, − погибли по меньшей мере 60 оккупантов. Позже росСМИ написало, что верифицировало 68 погибших.
- Силы обороны Украины также сообщили, что нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. DeepState писал, что под удар возле Подо-Калиновки попали российские 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.