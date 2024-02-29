Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: уничтожили два десятка захватчиков − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 08:33
ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: уничтожили два десятка захватчиков − Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО по скоплению российских войск в поселке Еленовка Донецкой области, уничтожив и ранив несколько десятков захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения".

Реклама:

Предыстория:

Темы: Генштабпотери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются в Украину

Российских самолетов А-50 до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях – Олещук

В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ

В Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме

В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

Все новости...
Генштаб
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 23 танка
Россияне продолжают давить западнее и южнее Авдеевки: здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Россияне за сутки сотню раз совершили обстрелы из РСЗО – Генштаб
Последние новости
14:09
Фиала: Чехия собрала средства, чтобы купить первые 300 тысяч снарядов для Украины
14:00
В Дании хотят увеличить количество женских статуй – сейчас преобладают мифические животные и лошади
13:58
Moody's улучшило прогноз рейтингов ПриватБанка до "стабильного"
13:41
Фьюри: Бой с Усиком - это поединок века
13:38
Художественные вузы пытаются отменить необходимость ВНО при поступлении – министр образования отреагировал
13:37
видеоВ Индии разоблачили сеть, которая заманивала граждан в РФ на войну против Украины - СМИ
13:36
Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются в Украину
13:36
карта На выходных в Украине до -5, в понедельник на западе дожди
13:27
Британский министр из центра Киева призвал мир очнуться и поддержать Украину
13:26
Британская разведка: Россия использует иранские дроны для защиты портов в Крыму
Все новости...
Реклама: