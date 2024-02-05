Генерал Бундесверу: Війна закінчиться, коли Україна її виграє

Очільник спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини та координор підтримки Києва, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою, однак постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу.

Джерело: Фройдінг в інтерв’ю RND, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо".

Реклама:

Деталі: У відповідь на запитання, коли завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже майже два роки, Фройдінг сказав: "Вона закінчиться, коли Україна виграє війну".

Водночас він сказав, що не прикрашатиме ситуацію з постачанням боєприпасів Україні з боку ЄС та затримкою схвалення допомоги з боку США.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі", – пояснив генерал.

ВІДЕО ДНЯ

"Однак постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", – додав він.

Фройдінг також вважає, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Нагадаємо: Європейський Союз визнав, що зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.