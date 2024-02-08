Вирви, пожежі і зруйновані будівлі − наслідки російського удару по Миколаєву
Вночі 8 лютого росіяни атакували місто Миколаїв "Шахедами", у результаті чого пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки та об’єкт спортивної інфраструктури.
Джерело: Миколаївська обласна прокуратура, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Деталі: Також внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку.
Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежі.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Наразі на місцях працюють прокурори, слідчі СБУ та Нацполіції, вибухотехніки та працівники ДСНС.
За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Мер міста додав, що у результаті нічних обстрілів пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків − приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також є руйнування і на території комунального підприємства.
Передісторія:
- Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що "є прильоти" в місті у резульаті російської атаки у ніч на 8 лютого.
- В Одесі внаслідок нічної атаки дронів є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.
- На Вінниччині уламки збитих безпілотників призвели до пожежі на інфраструктурному об'єкті.
- Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну ночі 8 лютого.