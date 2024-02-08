Вирви, пожежі і зруйновані будівлі − наслідки російського удару по Миколаєву

Вночі 8 лютого росіяни атакували місто Миколаїв "Шахедами", у результаті чого пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки та об’єкт спортивної інфраструктури.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Деталі: Також внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку.

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Фото прокуратури

Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежі.

Фото прокуратури

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Фото прокуратури

Наразі на місцях працюють прокурори, слідчі СБУ та Нацполіції, вибухотехніки та працівники ДСНС.

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Фото з Telegram Сєнкевича

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Фото з Telegram Сєнкевича

Мер міста додав, що у результаті нічних обстрілів пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків − приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також є руйнування і на території комунального підприємства.

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