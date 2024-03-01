Падіння Іл-76: Лубінець каже, що досі не отримав від РФ жодних офіційних даних

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на 1 березня не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі українських військовополонених під час падіння Іл-76 в РФ, але після заяви російського омбудсмена про готовість передати тіла ще раз звернеться з цього питання до російської сторони.

Джерело: Лубінець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова омбудсмена: "Моя позиція максимально послідовна: я залишаюсь на думці, що РФ вкотре спекулює на проблемі Іл-76, який впав 24 січня. Офіційно можу вам підтвердити факти: станом на зараз я не отримав ні офіційних списків, ні іншої інформації.

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Якщо ми можемо, за твердженням російської сторони, припускати, що там хтось був на тому борті, то ми як держава і я як уповноважений вимагали прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, залучення міжнародних організацій до розслідування і списків тих людей, які там, за їх твердженням, були.

Я вже на наступний день використав усі можливі канали комунікації, щоб отримати офіційну інформацію від російської сторони. Але даних не отримав".

Деталі: Він також додав, що піднімає питання повернення всіх громадян України − дітей, заручників, військовополонених − і репатріації тіл українських героїв під час кожної комунікації різними каналами.

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Пряма мова Лубінця: "Після інформації з російської сторони ми за сьогодні зробимо все, щоб ніхто ніколи не звинувачував українську сторону, що ми не готові забирати тіла своїх героїв. Але при цьому ми наразі не підвереджуємо факт, що на борту літака, який упав, були українські полонені − я не отримав ні списків, ні інших доказів цього".

На питання про те, чи якось перевіряли списки військовополонених, які тоді публікували російські пропагандисти, Лубінець сказав, що звертався до російської сторони офіційно, а появу подібних даних у соцмережах назвав "елементом гібридної війни".

"Ми будемо звертатися до Росії, використовуючи всі канали зв’язку, які є. І у разі, якщо Росія нам справді передасть тіла, то як тільки ми їх отримаємо, будуть проведені всі необхідні експертизи − і нарешті у рідних і близьких з’явиться можливість достойно поховати героїв. Але я ще раз кажу − якщо російська сторона дійсно нам їх передасть", − підсумував Лубінець.

Що було раніше: Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив "УП", що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених, і що робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився.

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