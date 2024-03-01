"Євросолідарність" про скарги Порошенка на утиски: Реакція влади неадекватна

Партія "Європейська солідарність" пояснила, що лідер фракції Петро Порошенко написав угорському єврокомісару з питань розширення Олівера Варгеї про "дискримінацію опозиції", бо команда Володимира Зеленського не йде на діалог із опозицією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті партії

Деталі: У "Євросолідарності" нагадали, що в нещодавній резолюції Європарламенту, черед іншого, йдеться про неприпустимість "вибіркового обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію".

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І наголосили, що членство в ЄС відкрите для країн, в яких працює верховенство права, демократія і свобода слова.

Дослівно: "Емоційною та неадекватною ми вважаємо реакцію влади на лист п’ятого президента Петра Порошенка до Єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї щодо всебічного дотримання політичного плюралізму та прав опозиції.

За логікою влади, євроінтеграції шкодять не дії чиновників, які порушують права і свободи українців, а ті, хто, наприклад, звертається по захист прав наприклад до ЄСПЛ чи інших міжнародних інституцій.

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На жаль, влада в Україні почуває себе часом абсолютною і безкарною. Вона звикла до монологу і аплодисментів. Вона уникає діалогу з опозицією та нервово реагує на критику. Вона глуха до суспільства, або, як мінімум, недочуває і на цьому тлі припускається багатьох помилок".

Деталі: "Євросолідарність" пояснила, що за таких умов опозиція не має права мовчати і мусить привертати увагу до проблем і українців, і європейських друзів.

"Бо навіщо демократичній країні опозиція, яка мовчить?", – наголосили там.

Партія Порошенка перерахувала свої пропозиції та вимоги до влади, включно зі зняттям антиконституційних обмежень на парламентську дипломатію, припинення єдиного телемарафону й повернення в ефір телеканалів, відключених у 2022 році.

Передісторія:

29 лютого європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон. У листі містилось прохання до Варгеї звернутись до уряду України і, у разі відсутності відповіді, – порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

Детальніше про цю ситуацію дивіться у відео "ЄвроПравди".

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